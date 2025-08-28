До 21 зросла кількість загиблих через удар РФ по Києву – ДСНС

Число загиблих у Києві внаслідок завданого 28 серпня нічного удару РФ із застосуванням ракет і безпілотників сягнуло 21, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 20:40 рятувальники дістали ще одне тіло. Внаслідок нічної російської атаки по столиці загинула 21 людина, серед них чотири дитини», – йдеться в повідомленні рятувальників.

Раніше в ДСНС інформували, що число постраждалих у столиці перевищило пів сотні.

За даними Київської міської військової адміністрації, наслідки атаки РФ фіксуються на понад 20 локаціях в Дарницькому, Дніпровському, Соломʼянському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах. Є значні пошкодження в житловій забудові Дніпровського та Дарницького районів. Зокрема, в останньому прямим влучанням була знищена частина п’ятиповерхівки.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, у ніч на 28 серпня війська РФ атакували Україну майже 600 ударними БпЛА та 31 ракетою. Військові зафіксували влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



