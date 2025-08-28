Комітет захисту журналістів засудив удар по офісу Радіо Свобода та ще двох ЗМІ в Україні

Базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (CPJ) засудив російські повітряні удари 28 серпня, серед цілей яких опинилися редакції трьох засобів інформації, в тому числі і офіс Радіо Свобода.

«Сьогоднішній руйнівний напад Росії на Україну, в результаті якого було пошкоджено щонайменше три офіси ЗМІ, є яскравим нагадуванням про ризики, з якими стикаються журналісти, працюючи та живучи в країні. Ці удари показують, що безпека журналістів залишається серйозною проблемою, незалежно від того, як далеко вони знаходяться від лінії фронту. Ми рішуче засуджуємо ці напади та закликаємо Росію негайно припинити атаки на цивільну інфраструктуру», – відзначила координаторка програм CPJ у Європі та Центральній Азії Гульноза Саїд.

У Києві внаслідок комбінованого удару із застосуванням безпілотників і ракет були пошкоджені офіси Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) та незалежного новинного видання «Українська правда». У Дніпропетровській області удар безпілотника пошкодив офіс місцевої газети «Межівський меридіан». Під час цих атак ніхто з працівників ЗМІ чи журналістів не постраждав.

Росія часто атакувала офіси ЗМІ по всій країні протягом понад трьох з половиною років війни. Журналісти зазнавали поранень під час роботи, а їхні будинки обстрілювалися. Щонайменше 18 журналістів та працівників ЗМІ загинули під час репортажів в Україні з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Міністерство оборони Росії не відповіло на запит CPJ про коментар, надісланий електронною поштою.