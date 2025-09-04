Зеленський висловив португальцям співчуття через трагедію на фунікулері

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття португальському народу через трагедію, яка сталася ввечері 3 вересня на фунікулері в Ліссабоні.

«Від імені українського народу висловлюю щирі співчуття сім’ям загиблих, президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі, прем’єр-міністру Португалії Луїшу Монтенегру та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим. У цей час скорботи ми молимося й висловлюємо солідарність із португальським народом, який оплакує втрати», – написав глава держави в мережі Х.

Вагон фунікулеру «Глорія» в столиці Португалії Лісабоні зійшов із рейок увечері 3 вересня. За останніми даними, які наводить CNN Portugal, загинули 15 людей, поранень зазнали ще 18, серед яких трирічна дитина, її стан нетяжкий.

Причиною трагедії міг стати обрив чи ослаблення тягового троса.

«Глорія» – один із чотирьох підйомників у Лісабоні (серед них три фунікулери і один ліфт). Він з’єднує площу Рештаурадорфш та район Принципі-Реал у центрі міста. Фунікулер був відкритий 1885 року. Нині це популярна у туристів локація.



