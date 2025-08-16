ДСНС: рятувальники потрапили під російський обстріл на Запоріжжі

Рятувальники потрапили під російський обстріл у прифронтовому населеному пункті на Запоріжжі, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



За даними ДСНС, вранці 16 серпня російський БпЛА вдарив по рятувальниках саме в той момент, коли вони ліквідовували пожежу на території складського приміщення.

Внаслідок атаки пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль, жоден з вогнеборців не постраждав, додають у службі.

Рятувальники регулярно потрапляють під російські удари під час ліквідації наслідків російських ударів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.