ДСНС: у Гуляйполі рятувальники потрапили під обстріл РФ, пошкоджений автомобіль

У прифронтовому Гуляйполі на Запоріжжі рятувальники потрапили під російський обстріл, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Росіяни обстріляли надзвичайників саме тоді, коли ті гасили загоряння легкового автомобіля. Унаслідок обстрілу пошкоджений пожежно-рятувальний автомобіль. На щастя, особовий склад не постраждав», – зазначили у ДСНС.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



