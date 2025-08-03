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ДСНС: на Донеччині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу, яка вирувала майже тиждень

Загальна площа займання склала близько 1400 гектарів лісу
Загальна площа займання склала близько 1400 гектарів лісу

На Донеччині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу, яка вирувала шість днів, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Вогняна стихія охопила значну площу – утворилися 8 окремих осередків займання, які становили серйозну загрозу для навколишнього середовища та прилеглих населених пунктів. Завдяки скоординованим діям й відважності рятувальників усі осередки вдалося локалізувати та ліквідувати», – йдеться у повідомленні.

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Загальна площа займання склала близько 1400 гектарів лісу.

За даними ДСНС, лісова пожежа виникла 29 липня внаслідок російських обстрілів на території Краматорського району.


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