ДСНС: на Донеччині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу, яка вирувала майже тиждень

На Донеччині рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу, яка вирувала шість днів, повідомляє у телеграмі Державна служба з надзвичайних ситуацій.



«Вогняна стихія охопила значну площу – утворилися 8 окремих осередків займання, які становили серйозну загрозу для навколишнього середовища та прилеглих населених пунктів. Завдяки скоординованим діям й відважності рятувальників усі осередки вдалося локалізувати та ліквідувати», – йдеться у повідомленні.

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Загальна площа займання склала близько 1400 гектарів лісу.



За даними ДСНС, лісова пожежа виникла 29 липня внаслідок російських обстрілів на території Краматорського району.



