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Влада: у Луганській області масштабні пожежі знищили понад 100 га лісу

Серебрянський ліс у Луганській області навесні 2024 року
Серебрянський ліс у Луганській області навесні 2024 року

На Луганщині вирують масштабні лісові пожежі, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олексій Харченко.

«Масштабні лісові пожежі виникли поблизу сіл навколо Сіверськодонецька. Вже вигоріло понад 100 га лісу, житлові будинки і господарські споруди. Загарбники визнають, що ситуація залишається неконтрольованою через аномальну спеку. Містяни вже не перший день бачать із вікон наслідки займання», – зазначив місцевий чиновник.

Також, за словами Харченка, інша частина окупованої Луганщини залишилася без питної води.

«Через аварію на великій насосній станції припинено водопостачання до Алчевська, Брянки, Перевальська, Кадіївки і інших населених пунктів поряд. Загалом посеред липня без води перебувають близько 300 тисяч осіб. Ремонт ускладнено затопленням енергопостачального вузла. Загарбники обіцяють частково організувати підвезення технічної води. Про питну не йдеться», – підсумував голова ОВА.

Раніше у ДСНС повідомили, що у Полтавській області пожежа знищила ранні зернові культури на площі близько 130 гектарів.


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