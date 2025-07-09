ДСНС: у Полтавській області пожежа знищила ранні зернові культури на площі близько 130 гектарів

На Полтавщині спалахнула масштабна пожежа на полі, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«8 липня до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, що виникла на полі ранніх зернових культур в с. Абазівка Полтавського району», – зазначили у відомстві.

Рятувальники уточнили, що пожежа була ліквідована, знищено ранні зернові культури на площі близько 130 га.

«До гасіння залучалися 25 чоловік особового складу ДСНС та 5 одиниць техніки. Причина пожежі встановлюється», – підсумували у ДСНС.

Раніше, 6 липня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській у Деснянському районі столиці. За даними рятувальників, пожежу було ліквідовано о 17:11 на площі 100 кв. м.