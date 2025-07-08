ДСНС: війська РФ завдали удару по АЗС у Марганці на Дніпропетровщині

Російські війська завдали удару по автозаправній станції у місті Марганець на Дніпропетровщині, рятувальники ліквідували пожежу, повідомляє у фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За даними ДСНС, внаслідок влучання FPV-дрону зайнявся газовий модуль, колонка та навіс.

Загиблих та травмованих немає.

Росія щоденно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакує міста і села України.

Кремль заперечує, що російська армія завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі, убиває і калічить цивільних, руйнує лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації вказують на цілеспрямований характер ударів і кваліфікують їх як воєнні злочини РФ у повномасштабній війні проти України.



