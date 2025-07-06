У ДСНС розповіли подробиці ліквідації пожежі біля ТЕЦ у Києві (фото)

У неділю, 6 липня, до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Пухівській у Деснянському районі столиці, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За даними рятувальників, пожежу було ліквідовано о 17:11 на площі 100 кв. м.

«На відкритій місцевості загорілася побутівка, з подальшим поширенням вогню на розташовану поруч технічну ємність. До гасіння було залучено 25 рятувальників та 5 одиниць основної й спеціальної техніки. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють правоохоронці», – зазначили у ДСНС.





Раніше стало відомо, що 6 липня у Києві стався вибух неподалік від ТЕЦ, про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

«Вибух, про який пишуть наразі телеграм-канали до ТЕЦ-6 не має відношення. Попередньо, вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами в ангарі комерційного підприємства неподалік від ТЕЦ», зазначив місцевий чиновник.

За даними Кличка, постраждалих немає.

Згодом у «Київтеплоенерго» зазначили, що інцидент із загорянням стався на території підприємства за територією ТЕЦ-6.