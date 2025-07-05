Сили РФ вдарили авіабомбами по прифронтовому селу на Харківщині, є руйнування – ДСНС

Сили РФ вдарили авіабомбами по прифронтовому селу на Харківщині, йдеться у повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

«Сьогодні вдень (5 липня. – ред.) російська авіація двічі вдарила керованими авіабомбами по селищу Приколотне, Вільхуватська громада, Куп’янський район», – кажуть у відомстві.

За даними рятувальників, зафіксовані наступні наслідки влучань:

горіли складське приміщення, нежитлова будівля та дрова загальною площею 850 квадратних метрів;

зруйновано ще одну складську будівлю;

пошкоджені вантажні автомобілі та приватний житловий будинок.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.