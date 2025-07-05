На фронті від початку доби відбулось понад 90 бойових зіткнень – ЗСУ

На фронті від початку доби, 5 липня, вже відбулось 91 бойове зіткнення, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося 15 боєзіткнень. Крім того, ворог завдав чотири авіаудари, скинувши 10 керованих авіабомб, а також здійснив 121 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – з реактивних систем залпового вогню», – наголосили у Генштабі.

Також, за даними ЗСУ, на Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили дві атаки російських військ, які намагаються просунутися в районі Вовчанська.



«На Куп’янському напрямку російські окупанти двічі намагалися прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Голубівка та Колодязі. На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 15 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Греківка, Карпівка, Зелена Долина, Мирне, Торське, Григорівка, три боєзіткнення тривають», – зазначили у Генштабі ЗСУ.

Водночас на Сіверському напрямку сили РФ тричі атакували позиції Сил оборони в районах Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки, уточнили у командуванні.



«На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 30 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Шевченко, Звірове, Удачне, Новосергіївка, Муравка, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямках Володимирівки, Сергіївки й Покровська. Сили оборони стримують натиск і відбили 25 атак, п’ять боєзіткнень тривають. Авіація противника скинула авіабомби на Покровськ», – йдеться в оперативному зведенні ЗСУ.

Покровський напрямок на Донеччині залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Протягом останнього року переважно там фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.

Проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії 22 травня повідомляв, що Росія на Донбасі активізувала наступ одразу на кількох напрямках, прагнучи оточити Костянтинівку – важливий залізничний вузол й опорний пункт української оборони.