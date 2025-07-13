На Харківщині зросла кількість постраждалих через негоду, близько 30 тисяч людей без світла – влада

Унаслідок негоди на Харківщині без світла залишаються близько 30 тис. абонентів, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У Харківській області без електроенергії залишається близько 30 тис. абонентів. На ліквідацію наслідків негоди підрозділи ДСНС залучались 60 разів», – зазначив місцевий чиновник.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок негоди.

«У Шевченківському районі внаслідок падіння дерева на автомобіль постраждав 52-річний чоловік, отримавши травму голови», – написав Синєгубов.

Загалом, за даними голови ОВА, внаслідок негоди на Харківщині одна людина загинула, 5 поранені.

«У Харкові через сильний вітер впав поворотний баштовий кран. У Харківському районі від ст. Покотилівка у бік Мерефи впало дерево на електричний потяг», – повідомив він.

У Харкові сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди. Раніше було відомо про 4 постраждалих.

За даними Харківський регіональний центр з гідрометеорології, завтра, 13 липня, очікується у Харкові також очікується гроза, град та шквал, по області гроза, вдень місцями град та шквал.