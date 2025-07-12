Влада: на Харківщині через негоду загинула людина, є постраждалі, серед яких – дитина

На Харківщині через негоду загинула людина, ще четверо –постраждали, серед них є дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у селі Першотравневе Зміївської громади на 56-річну жінку впало дерево – вона загинула.

Синєгубов інформує, що також у Харкові в Основ’янському районі на 7-річну дівчинку впало дерево – дитину госпіталізували.

«Троє постраждалих у Харкові через негоду: обвалився дах у приватному будинку в Салтівському районі. Медики надають постраждалим необхідну допомогу», – написав він у телеграмі.

У Харкові сильна злива, град та шквальні пориви вітру спричинили падіння електроопор та пошкодження дахів будинків. Також по місту багато повалених дерев. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки негоди.

За даними Харківський регіональний центр з гідрометеорології, завтра, 13 липня, очікується у Харкові також очікується гроза, град та шквал, по області гроза, вдень місцями град та шквал.