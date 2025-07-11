ДСНС: через негоду сталося підтоплення в Львові та в 11 громадах Львівщини

На Львівщині через негоду сталося підтоплення в місті Львові та на території 11 територіальних громад області, повідомляє у фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Йдеться про Кам’янка-Бузьку, Глинянську, Давидівську, Зимноводівську, Оброшинську, Пустомитівську, Бродівську, Червоноградську, Сокільницьку, Солонківську та Щирецьку громади.

Станом на 08:00 11 липня пожежно-рятувальними підрозділами Львівщини здійснено 56 виїздів для ліквідації наслідків негоди, із затоплених будинків рятувальники врятували 8 людей, з них 5 дітей, повідомляють у ДСНС.

Через значні опади річка Щирка та Зубра у Львівському районі вийшли з русел.



Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського повідомила 1 липня, що середньомісячна температура повітря червня у Києві склала 19,1 градуса за Цельсієм, і це нижче від кліматичної норми на 0,4 °С.