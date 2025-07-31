На Донеччині триває ліквідація лісових пожеж, спричинених обстрілами Росії – ДСНС

Рятувальники спільно з працівниками лісових господарств продовжують гасіння лісових пожеж, спричинених російськими обстрілами, в Краматорському районі Донецької області, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій 31 липня.

«Станом на 31 липня залишається 8 осередків займань – ліквідація триває. Вогнеборці проводять об’їзд територій, моніторинг, розміщення сил і засобів. До гасіння залучені піротехнічні підрозділи, які обстежують місцевість на наявність вибухонебезпечних предметів», – йдеться в повідомленні.

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За даними служби, вогонь охопив понад 1 100 гектарів лісу та трав’яної підстилки, а також пошкодив понад 79 приватних домоволодінь.

ДСНС закликає місцевих не наближатися до районів, де тривають пожежі.

Голова Луганщини 13 липня повідомив, що в регіоні поблизу сіл навколо Сіверськодонецька вигоріло понад 100 гектарів лісу, житлові будинки і господарські споруди.