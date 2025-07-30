Атака РФ по передмістю Харкова: число постраждалих зросло, Васищеве атакували двома ракетами

Кількість постраждалих через ракетну атаку РФ по передмістю Харкова зросла до восьми людей, серед них є рятувальники, повідомляє у телеграмі обласна прокуратура.
Раніше було відомо про загиблого та трьох поранених.
«Загинув охоронець. Ще п’ятеро людей – троє чоловіків та дві жінки – отримали поранення і травми. Крім того, під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС», – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 30 липня орієнтовно о 12:00 війська РФ завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району, вони поцілили по розподільчому центру, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа.
У прокуратурі зазначають, що, попередньо, армія РФ застосувала по населеному пункту дві ракети С-300/С-400.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
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