Атака РФ по передмістю Харкова: число постраждалих зросло, Васищеве атакували двома ракетами

Кількість постраждалих через ракетну атаку РФ по передмістю Харкова зросла до восьми людей, серед них є рятувальники, повідомляє у телеграмі обласна прокуратура.



Раніше було відомо про загиблого та трьох поранених.



«Загинув охоронець. Ще п’ятеро людей – троє чоловіків та дві жінки – отримали поранення і травми. Крім того, під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС», – йдеться у повідомленні.



За даними слідства, 30 липня орієнтовно о 12:00 війська РФ завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району, вони поцілили по розподільчому центру, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа.



У прокуратурі зазначають, що, попередньо, армія РФ застосувала по населеному пункту дві ракети С-300/С-400.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



