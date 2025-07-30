Росія атакувала селище на Харківщині, є загиблий і поранені – ОВА

Російська армія вдарила по селищу Васищеве Харківського району, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 30 липня. Тип боєприпасу встановлюються.

Спершу було відомо про трьох постраждалих, згодом голова області уточнив, що є загиблий:

«Внаслідок російської атаки загинула людина. Також відомо про 4 постраждалих, троє з яких шпиталізували».

Голова області зазначив, що удар прийшовся по території цивільного підприємства, горіли складські будівлі площею близько 20 тисяч квадратних метрів:

«Це легкозаймисті конструкції, всередині – товари виключно цивільного призначення, зокрема продукти харчування. Тому вогонь досить стрімко поширювався».





Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій локалізували пожежу. За словами Синєгубова, під час гасіння постраждали два рятувальники: в одного отруєння чадним газом і тепловий удар, інший зазнав опіків. Загалом на місці працюють понад 100 вогнеборців.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







