Число загиблих у Новоплатонівці на Харківщині зросло до 6 – прокуратура

Кількість загиблих внаслідок вчорашнього російського обстрілу в Новоплатонівці Ізюмського району Харківщини зросла до шести, повідомляє обласна прокуратура.

«На жаль, у лікарні помер 71-річний чоловік, який дістав множинні поранення внаслідок вчорашнього ворожого обстрілу села Новоплатонівка Ізюмського району. Кількість загиблих зросла до шести людей, ще троє – поранені», – йдеться в повідомленні.

Напередодні в прокуратурі повідомляли, що російські військові, ймовірно, з РСЗВ, вдарили по Новоплатонівці вранці 29 липня. Було зафіксоване влучання біля магазину, де в цей час людям видавали гуманітарну допомогу – воду.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.