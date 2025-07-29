На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинули 5 людей – поліція

У селі Новоплатонівка Борівської територіальної громади Ізюмського району Харківщини внаслідок російського обстрілу 29 липня загинули п’ять людей, ще троє – зазнали поранення, повідомила місцева поліція.

За повідомленням, вранці російські війська завдали удару по селу, ймовірно, з реактивної системи залпового вогню.

«Внаслідок ворожої атаки загорівся місцевий магазин. Площа пожежі наразі уточнюється. За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули п’ятеро мирних жителів, ще троє отримали поранення різного ступеня тяжкості. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки і криміналісти. Правоохоронці документують воєнний злочин і збирають доказову базу», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.