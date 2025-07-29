Костянтинівка: через російський удар постраждали двоє рятувальників

Російська армія атакувала службовий автомобіль у Костянтинівці, поранивши двох рятувальників, повідомляє міська військова адміністрація 29 липня.

Зранку у вівторок армія Росії вдарила по місту FPV-дроном:

«Під удар потрапив службовий автомобіль комунального підприємства — ГАЗель, який перебував у русі. Внаслідок атаки двоє співробітників міської пожежної команди отримали поранення».

Як уточнює міська влада, на момент обстрілу працівники комунального підприємства займалися евакуацією цивільних із небезпечної зони. Російський дрон уразив автомобіль під час руху, транспортний засіб пошкоджений. Пораненим співробітникам служби надали медичну допомогу.





«Ворог свідомо атакує тих, хто на передовій гуманітарного фронту ризикує власним життям заради безпеки інших. Такі дії є не просто порушенням міжнародного гуманітарного права – вони є частиною систематичної тактики залякування, дестабілізації регіону та терору проти мирних мешканців», – йдеться в повідомленні.

Міська влада закликає жителів прифронтових районів евакуюватися.

Повідомлення про атаки, внаслідок яких постраждали рятувальники, надходять регулярно. Часто пожежники стають жертвами повторних російських ударів.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



