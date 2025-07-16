ДСНС: троє рятувальників постраждали через російський удар у Нікополі

Російська армія повторно атакувала Нікополь, вдаривши по рятувальниках, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій увечері 16 липня.

За даними служби, увечері внаслідок удару російського FPV-дрона по Нікополю загорівся вантажний автомобіль.

«Під час ліквідації наслідків атаки ворог повторно завдав удару по рятувальниках, застосувавши безпілотник. Три співробітника ДСНС отримали травми, їх госпіталізовано до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, додає ДСНС, внаслідок атаки постраждали цивільні – чоловік і жінка. Пожежу зрештою ліквідували на площі 6 квадратних метрів.





Вранці 16 липня голова Дніпропетровщини Сергій Лисак повідомив про загибель жінки внаслідок російського удару по Нікополю, ще п’ятеро людей зазнали поранень.

Повідомлення про атаки, внаслідок яких постраждали рятувальники, надходять регулярно. Часто пожежники стають жертвами повторних російських ударів.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.