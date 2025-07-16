Удар Росії по Добропіллю: кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Добропілля зросла, повідомляють правоохоронці.

За даними Міністерства внутрішніх справ, через авіаудар по Добропіллю загинули двоє людей, постраждали щонайменше 27.

«Пошкоджено 54 торговельні павільйони, 13 багатоквартирних будинків, 8 авто. Спалахнула пожежа в двоповерховому магазині. Рятувальники ліквідували загоряння у ньому та ще в одному 5-поверховому будинку», – повідомляє відомство.

Перед цим кореспондент Радіо Свобода з посиланням на місцеву поліцію передавав про 28 поранених і двох загиблих у Добропіллі.





Російські військові після 17-ї години 16 лютого скинули авіабомбу в центрі міста Добропілля на Донеччині. Удар був завданий по торговельному центру «Аврора», де в цей час було багато відвідувачів. Раніше було відомо про 21 пораненого, встановлена кількість загиблих змінювалася: голова області Вадим Філашкін спершу повідомляв про двох загиблих, потім про одного.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



