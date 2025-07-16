ОВА: у Чернівцях помер поранений через російську атаку

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Чернівці 12 липня зросла до трьох, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у середу.

«74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні», – заявив він.

Запаранюк додав, що лікарі майже п’ять діб боролися з життя чоловіка, але через отримані множинні осколкові поранення врятувати його не вдалося.

У ніч на 12 липня російські війська завдали масованої комбінованої атаки на міста України. У Чернівцях було відомо про двох загиблих і 14 постраждалих внаслідок атаки РФ.





За даними голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, у місті пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







