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Новини | Суспільство

ОВА: у Чернівцях помер поранений через російську атаку

Наслідки російської атаки на Чернівці 12 липня
Наслідки російської атаки на Чернівці 12 липня

Кількість загиблих внаслідок російської атаки на Чернівці 12 липня зросла до трьох, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Запаранюк у середу.

«74-річний Василь Клипич, мешканець м. Снятин Івано-Франківської області, сьогодні помер в лікарні», – заявив він.

Запаранюк додав, що лікарі майже п’ять діб боролися з життя чоловіка, але через отримані множинні осколкові поранення врятувати його не вдалося.

У ніч на 12 липня російські війська завдали масованої комбінованої атаки на міста України. У Чернівцях було відомо про двох загиблих і 14 постраждалих внаслідок атаки РФ.


За даними голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, у місті пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Чергова масована атака РФ: наслідки обстрілу в Чернівцях та Львові (фотосвідчення)
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Чергова масована атака РФ: наслідки обстрілу в Чернівцях та Львові (фотосвідчення)


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