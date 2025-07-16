Міненерго: попри російські обстріли, енергосистема залишається збалансованою

У Міненерго повідомили, що відновлювальні роботи на пошкоджених внаслідок російських обстрілів енергооб’єктах тривають, застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми.



За даними енергетиків, станом на 16 липня система – збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено.



Міненерго закликає споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері – це допомагає знизити навантаження на систему.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі 16 липня атакували Україну ракетою та 400 дронами, основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

Як повідомляв криворізький політик Олександр Вілкул, через масовану атаку РФ було знеструмлено кілька районів міста, водопостачання було переведено на генератори.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



