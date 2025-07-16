Зеленський: енергоінфраструктура була однією з мішеней нічного удару РФ

Енергоінфраструктура була однією з мішеней російського нічного удару, повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура. Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня», – написав він у телеграмі.



За його словами, під основним ударом РФ перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина, триває ліквідація наслідків. Через російську атаку поранені 15 людей, серед них є дитина. Всім надається необхідна медична допомога.



«Росія не змінює свою стратегію, і для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь», – додав він.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі 16 липня атакували Україну ракетою та 400 дронами, основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

Як повідомляв криворізький політик Олександр Вілкул, через масовану атаку РФ у Кривому Розі було знеструмлено кілька районів міста, водопостачання було переведено на генератори.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



