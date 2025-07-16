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Зеленський: енергоінфраструктура була однією з мішеней нічного удару РФ

За його словами, під основним ударом РФ перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина, триває ліквідація наслідків. Фото архівне
За його словами, під основним ударом РФ перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина, триває ліквідація наслідків. Фото архівне

Енергоінфраструктура була однією з мішеней російського нічного удару, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Однією з мішеней була, зокрема, енергетична інфраструктура. Зараз максимально стараються все відновити в Кривому Розі, електропостачання буде повернено протягом сьогоднішнього дня», – написав він у телеграмі.

За його словами, під основним ударом РФ перебували Вінниччина, Дніпровщина, Харківщина та Одещина, триває ліквідація наслідків. Через російську атаку поранені 15 людей, серед них є дитина. Всім надається необхідна медична допомога.

«Росія не змінює свою стратегію, і для ефективної протидії цьому терору нам потрібне системне посилення захисту: більше ППО, більше перехоплювачів, більше рішучості, щоб Росія відчувала нашу відповідь», – додав він.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі 16 липня атакували Україну ракетою та 400 дронами, основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

Як повідомляв криворізький політик Олександр Вілкул, через масовану атаку РФ у Кривому Розі було знеструмлено кілька районів міста, водопостачання було переведено на генератори.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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