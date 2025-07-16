Лисак: російська артилерія вранці завдала удару по Нікополю – загинула людина, ще п’ятеро поранені

Російська артилерія вранці завдала удару по Нікополю – загинула людина, ще п’ятеро – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«У Нікополі російська армія вбила жінку. Ще 5 людей внаслідок атаки постраждали. Дві жінки госпіталізовані. 78-річна поранена – «важка». 69-річна – у стані середньої тяжкості. Решта – на амбулаторному лікуванні», – написав він у телеграмі.

Також, за його даними, через атаку РФ пошкоджені банк, перукарня, магазини, спортклуб, аптека, багатоповерхівки.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські війська вночі 16 липня атакували Україну ракетою та 400 дронами, основні напрямки удару – Кривий Ріг, Харків, Вінниця.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



