Російські військові скинули авіабомбу в центр Добропілля – щонайменше двоє загиблих, 15 поранених

Російські військові після 17-ї години 16 лютого скинули авіабомбу в центрі міста Добропілля на Донеччині. З місця події повідомляють про значну кількість загиблих і поранених – удар був завданий по торговельному центру «Аврора», де в цей час було багато відвідувачів.

«Сьогодні по центру Добропілля ворог скинув авіабомбу КАБ-250 по торговельному центру «Аврора». Центр насичений, бпгпто людей. Попередньо зараз 15 300-х (тобто поранених – ред.), дві людини загинули. Рятувальники гасять пожежу, після цього розбираємо завали й будемо чітко розуміти, яка кількість загиблих. Усім поранении надана кваліфікована медична допомога», – розповів голова Донеуької ОВА Вадим Філашкін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



