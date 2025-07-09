На Донеччині ще одна людина загинула, п’ять поранені через російську атаку FPV-дронами – ОВА

На Донеччині одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень внаслідок російських атак FPV-дронами, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, загинув чоловік у Костянтинівці, а всі п’ятеро поранених – із Добропілля, де через атаки дронами пошкоджена крамниця і сім автомобілів.

«Росіяни безперестанку б’ють по цивільних – і будуть бити і надалі», – написав Філашкін у телеграмі й закликав евакуюватися до безпечніших регіонів.

Раніше сьогодні про те, що Росія вперше масовано атакувала FPV-дронами Добропілля на Донеччині, повідомив кореспондент Донбас Реалії (проєкту Радіо Свобода), що прибув на місце. Кількість дронів, які атакували місто, наразі невідома, проте люди кажуть, що чули їх із різних боків. Очевидці публікували у міських групах відео того, як коптери літають просто над жвавою вулицею і вибухають недалеко від кафе.

Добропілля – велике місто на заході Донецької області, що досі було тиловим. У червні там фіксувалися поодинокі дольоти FPV, але масована атака відбувається вперше. Від міста до лінії фронту – близько 23 кілометрів.

Голова ОВА Філашкін раніше повідомляв, що 9 липня внаслідок російських ударів на Донеччині загинули вісім людей, більшість – через російські атаки FPV-дронами.