ОВА: на Донеччині загинули вісім людей, більшість – через російські атаки FPV-дронами

На Донеччині через російські атаки загинули вісім людей, поранені – троє, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його словами, сили РФ атакували FPV-дронами місто Родинське – там загинули п’ятеро людей, знищені дві цивільні автівки.



У Званівській громаді війська РФ безпілотником поцілили у машину, що доставляла гуманітарну допомогу жителям цієї фронтової громади – поранені двоє водіїв автомобіля, поінформував Філашкін.



Також, за даними місцевої влади, Костянтинівка зазнала двох авіаударів — загинули три людини, ще одна – поранена, пошкоджено 21 приватний будинок, адмінбудівлю та інфраструктурний об'єкт.



Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



