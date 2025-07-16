Добропілля стане наступною ціллю армії РФ?

Із 16 липня на ділянці траси між Краматорськом і Добропіллям запроваджують тимчасову заборону на рух громадян і цивільного транспорту. Причина – збільшення атак російських FPV-дронів.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Обмеження стосуються дороги Т-05-14 (Добропілля – Лиман) – зокрема відрізка між Краматорськом, Сергіївкою, Андріївкою та Добропіллям.

Контролювати в'їзд і виїзд на цій трасі будуть поліція і профільні служби, додав Філашкін.

Напередодні, 15 липня, проєкт DeepState повідомив про просування армії агресора біля села Разине у напрямку до міста Родинське на східному фланзі Покровська.

Судячи з інтерактивної карти проєкту, від сірої зони на цій ділянці до Добропілля противнику залишається приблизно 15 кілометрів. Таким чином місто може стати наступною потенційною метою наступу армії РФ.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода :



