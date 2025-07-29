Повітряні сили про нічний удар РФ: зафіксовано влучання 5 дронів і двох ракет

Російські військові в ніч на 29 липня атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М», а також 37 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 32 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі і сході країни», – йдеться в повідомленні.

За даними військових, зафіксовано влучання п’яти безпілотників і двох ракет у трьох локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на двох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.