У Кропивницькому через атаку РФ пошкоджені будівля і техніка рятувальників – ДСНС

У Кропивницькому внаслідок нічного російського удару були пошкоджені будівля й пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомила 28 липня пресслужба ДСНС.

«Загиблих і травмованих немає. Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті», – йдеться в повідомленні.

Раніше голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив, що у Кропивницькому внаслідок нічного російського удару дронами вибуховою хвилею пошкоджене приміщення обласної філармонії і виникла пожежа. Постраждалих, за його словами, не було.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.