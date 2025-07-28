Зеленський після чергового удару РФ анонсував розмови з партнерами про фінансування виробництва дронів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня обговорить із партнерами питання про закриття дефіциту у фінансуванні виробництва дронів. Зеленський написав про це у телеграмі 28 липня, коментуючи черговий масований російський удар по Україні.

«Сьогодні вночі активно працювали підрозділи наших безпілотних систем, армійської авіації та авіації Повітряних сил, зенітники, підрозділи ППО, мобільні вогневі групи. Загалом на рахунку захисників неба тільки за одну цю ніч кілька сотень російських ударних дронів. Хороші результати в безпілотного захисту проти «Шахедів» – десятки збиттів російських дронів. Збиті за ніч також кілька ракет. На жаль, не всі, були й влучання», – зазначив Зеленський.

«Але ми постійно зміцнюємо український повітряний щит, і дуже важливо підтримувати повне розуміння в партнерів, чим саме вони можуть допомогти. Крок за кроком закриваємо дефіцит фінансування на виробництво дронів, і цього тижня будуть нові мої розмови з партнерами щодо цієї задачі. Міністр оборони України і секретар РНБО виконують відповідні доручення на своєму рівні», – додав він.

Раніше сьогодні Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські військові в ніч на 28 липня атакували Україну 324 безпілотниками, а також чотирма крилатими ракетами Х-101 і трьома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал».

Основним напрямком удару був Старокостянтинів на Хмельниччині, кажуть військові. Поблизу цього міста розташований військовий аеродром.

«За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника: 309 ударних БпЛА; дві крилаті ракети Х-101», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння уламків на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей, зазначили військові.

Влада Хмельниччини повідомила, що даних про постраждалих внаслідок удару немає. Тим часом, влада Києва повідомила про вісьмох потерпілих.