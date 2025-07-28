ЗСУ: Росія атакувала Україну 324 дронами і 7 ракетами, основний напрямок удару – Старокостянтинів

Російські військові в ніч на 28 липня атакували Україну 331-м засобом повітряного нападу: 324 безпілотниками, а також чотирма крилатими ракетами Х-101 і трьома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 «Кинджал», повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Основним напрямком удару був Старокостянтинів на Хмельниччині, кажуть військові. Поблизу цього міста розташований військовий аеродром.

«За попередніми даними, станом на 09:30 протиповітряною обороною збито/подавлено РЕБ 311 засобів повітряного нападу противника: 309 ударних БпЛА; дві крилаті ракети Х-101», – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах уточнили, що зафіксовано влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у трьох локаціях, а також падіння уламків на кількох локаціях. Аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей, зазначили військові.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.