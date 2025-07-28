У Кропивницькому через удар РФ пошкоджена будівля філармонії – ОВА

У Кропивницькому внаслідок нічного російського удару дронами вибуховою хвилею пошкоджене приміщення обласної філармонії, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

«Триває ліквідація пожежі після нічної ворожої атаки. Локації обстежують відповідні служби. За попередньою інформацією, загиблі і травмовані відсутні. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії. Після обстеження фахівців до роботи приступлять комунальні служби і комісія, що обстежить наслідки», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.