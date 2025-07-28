Польща піднімала авіацію через запуск РФ ракет по Україні

Польща в ніч на 28 липня піднімала в повітря авіацію через російські ракетні удари по Україні, повідомило Оперативне командування польських Збройних сил.

«Польські й союзні літаки, що перебували на чергуванні, були підняті в повітря, а наземні системи протиповітряної оборони і радіолокаційної розвідки були приведені в стан максимальної готовності. Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору й захист громадян, зокрема в районах, що прилягають до зони загрози», – йдеться в повідомленні.

У командуванні додали, що стежать за поточною ситуацією, а його сили і ресурси «залишаються повністю готовими до негайного реагування».

За даними Повітряних сил України, російські військові в ніч на 28 липня атакували українські населені пункти ударними безпілотниками і ракетами, у низці областей лунали вибухи, працювали сили ППО. У Києві повідомляють про постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.