Російські обстріли: влада Херсонщини й Харківщини повідомляє про загиблих за добу

Російські війська обстрілювали понад 30 населених пунктів Херсонської області протягом попередньої доби, в тому числі обласний центр, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 29 липня.

Він уточнив, що російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі. Зокрема, постраждали дві багатоповерхівки та 12 приватних будинків, господарча споруда, складське приміщення, приватні гараж та автомобілі.

«Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 – дістали поранення», – додав Прокудін.

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За даними голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, напередодні російських обстрілів зазнали дев’ять населених пунктів області. Двоє людей загинули, один був поранений:

«У с. Слатине Дергачівської громади загинув 75-річний чоловік, постраждав 52-річний чоловік; у м. Куп’янськ загинув 65-річний чоловік».

Пошкодження фіксуються в Харківському, Куп’янському та Ізюмському районах.

Голова Донеччини Вадим Філашкін повідомив про двох поранених цивільних за добу: в Іверському та Костянтинівці.

Двоє людей загинули внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини протягом ночі, повідомляв раніше очільник регіону Сергій Лисак.





Також протягом доби російська атака спричинила пожежу в складських приміщеннях у Миколаївській області, повідомив голова регіону Віталій Кім. За даними обласної влади, ніхто не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



