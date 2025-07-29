Зеленський: сили РФ вбили і поранили десятки цивільних після заяви Трампа, їх треба примусити до миру

В Україні минулої доби і в ніч на 29 липня внаслідок російських ударів загинули 25 людей, десятки – зазнали поранення, повідомив президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що атаки продовжилися, попри заяву президента США Дональда Трампа, який закликав керівництво Росії до припинення вогню і визначив для цього термін у 10-12 днів.

«Ми всі хочемо справжнього миру, достойного й тривалого: Україна та вся Європа, Сполучені Штати, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують. Усім потрібні спокій у міжнародних відносинах та передбачуваність життя. Усім, але не Росії. Станом на зараз відомо, що за одну минулу добу, коли всі знов відчули надію на закінчення вбивств, російська армія вбила в Україні 22 людини. Мої співчуття рідним і близьким. Ще 85 людей були поранені. Під російськими ударами були 73 українські міста й села», – написав Зеленський у телеграмі.

Він також повідомив, що до трьох зросло число загиблих внаслідок нічного російського удару в Кам’янському на Дніпропетровщині, де російські сили завдали ракетного удару по території міської лікарні. За словами президента, серед загиблих – 23-річна вагітна.

«Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що бʼють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями. І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну й перейти до дипломатії», – наголосив Зеленський.

За його словами, продовження російських ударів свідчить про те, що Москва заслуговує «на дуже жорсткий, справді болісний, а отже, справедливий і дієвий санкційний тиск. Їх треба примусити до припинення вбивств і миру».

28 липня президент США Дональд Трамп заявив, що він «дуже розчарований» Путіним і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори, оскільки, на його думку, «він уже знає відповідь» на його пропозиції і те, що станеться. Трамп заявив, що він встановить новий термін приблизно «від 10 до 12 днів від сьогодні (28 липня – ред.)».

Наприкінці минулого тижня держсекретар США Марко Рубіо заявив, що президент Трамп «втрачає терпіння» у зв’язку з поведінкою Росії в конфлікті з Україною і «втрачає бажання продовжувати чекати» від Москви будь-яких кроків, які могли б привести до завершення війни.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.