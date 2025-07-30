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Новини | Суспільство

Влада трьох прифронтових областей повідомляє про постраждалих через атаки РФ за добу

Протягом доби загинув житель Костянтинівки (ілюстраційне фото)
Протягом доби загинув житель Костянтинівки (ілюстраційне фото)

Протягом попередньої доби російська армія атакувала Харків і дев’ять населених пунктів області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 30 липня.

Загалом загинули шестеро людей, вісім постраждали:

«У м. Харків постраждали 25-річна і 62-річна жінки та 33-річний чоловік; у м. Куп’янськ загинув 65-річний чоловік, постраждали 48-річний чоловік і 74-річна жінка; у с. Новоплатонівка Борівської громади загинули 5 людей, постраждали 45-річна і 85-річна жінки та 72-річний чоловік».

За даними обласної влади, російська армія застосувала безпілотники і 10 керованих авіабомб. У Харкові, Куп’янському та Ізюмському районах пошкоджені будинки, магазини та нежитлові споруди.

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За даними голови Донеччини Вадима Філашкіна, протягом доби через російську агресію загинув один житель області – в Костянтинівці.

Ще семеро людей в області зазнали поранень – у Костянтинівці, Білицькому, Малинівці та Різниківці.

На Херсонщині російські війська атакували низку населених пунктів, удари пошкодили 11 приватних будинків, господарчі споруди, вантажівку та приватні автомобілі, заявив голова області Олександр Прокудін.

«Через російську агресію 2 людини дістали поранення», – додав він.

Раніше голова Дніпропетровщини повідомив про двох поранених протягом дня напередодні, ще двоє людей зазнали поранень протягом ночі.

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Очільники Запорізької та Миколаївської областей повідомляли про руйнування внаслідок російських обстрілів, за даними влади, ніхто не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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