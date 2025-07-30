Влада трьох прифронтових областей повідомляє про постраждалих через атаки РФ за добу

Протягом попередньої доби російська армія атакувала Харків і дев’ять населених пунктів області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов 30 липня.

Загалом загинули шестеро людей, вісім постраждали:

«У м. Харків постраждали 25-річна і 62-річна жінки та 33-річний чоловік; у м. Куп’янськ загинув 65-річний чоловік, постраждали 48-річний чоловік і 74-річна жінка; у с. Новоплатонівка Борівської громади загинули 5 людей, постраждали 45-річна і 85-річна жінки та 72-річний чоловік».

За даними обласної влади, російська армія застосувала безпілотники і 10 керованих авіабомб. У Харкові, Куп’янському та Ізюмському районах пошкоджені будинки, магазини та нежитлові споруди.

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За даними голови Донеччини Вадима Філашкіна, протягом доби через російську агресію загинув один житель області – в Костянтинівці.

Ще семеро людей в області зазнали поранень – у Костянтинівці, Білицькому, Малинівці та Різниківці.

На Херсонщині російські війська атакували низку населених пунктів, удари пошкодили 11 приватних будинків, господарчі споруди, вантажівку та приватні автомобілі, заявив голова області Олександр Прокудін.

«Через російську агресію 2 людини дістали поранення», – додав він.

Раніше голова Дніпропетровщини повідомив про двох поранених протягом дня напередодні, ще двоє людей зазнали поранень протягом ночі.

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Очільники Запорізької та Миколаївської областей повідомляли про руйнування внаслідок російських обстрілів, за даними влади, ніхто не постраждав.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



