Дві людини постраждали, загинула худоба – ДСНС про наслідки удару РФ по Дніпропетровщині

Російські військові в ніч на 30 липня атакували Дніпропетровщину безпілотниками, внаслідок чого постраждали дві людини, загинула худоба, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«У Павлограді поранення отримав чоловік, 1955 року народження. Його направлено до лікувального закладу. Внаслідок ворожої атаки понівечене транспортне підприємство. Виникло декілька пожеж. У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок влучання БпЛА пошкоджене фермерське господарство. Загинуло близько 20 голів крупної рогатої худоби… По Межівській громаді вдарили FPV-дронами. Поранена жінка», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС також додали, що в Покровській громаді Синельниківського району загарбники атакували приватні підприємства.

Очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак зауважив, що вночі сили ППО збили над областю 24 російських безпілотники.

Голова ОВА також нагадав, що у Кам’янському сьогодні – день жалоби за трьома загиблими через ракетну атаку напередодні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.