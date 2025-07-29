Лисак повідомив про 22 постраждалих через удар Росії по Кам’янському

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак уточнив кількість поранених внаслідок нічної російської атаки на Кам’янське.

За його даними, постраждали 22 людини:

«Серед них 10 – медичні працівники: медсестри, акушери, анастезіолог».

Голова ОВА уточнив, що одна з постраждалих фахівців та вагітна жінка залишаються у важкому стані.

Російська армія вночі завдала ракетного удару по Кам’янському на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинули двоє людей. Раніше було відомо про п’ятьох постраждалих.

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За даними ОВА, удар частково зруйнував триповерхову будівлю, яка не експлуатувалася. Поряд пошкоджені пологовий будинок і відділення міської лікарні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



