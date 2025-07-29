Зеленський провів розмову з прем’єром Канади – обговорювали зміцнення ППО і законопроєкт щодо НАБУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «змістовну й дуже хорошу» розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні.

«Обговорили наші потреби, передусім зміцнення ППО додатковими системами та ракетами, а також збільшення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів. Говорили також про санкції проти Росії», – написав він у телеграмі.

За словами Зеленського, також з Карні обговорили підсумки останньої зустрічі в Стамбулі, на якій українська делегація вкотре наголосила, що має бути припинення вогню.

«Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури. У нас із Марком однакова позиція: тепер важливо, щоб 31 липня Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у цілому», – додав президент.

Канадська сторона наразі про цю розмову не повідомляла.

Раніше сьогодні Зеленський провів розмову з очільницею уряду Данії, яка зараз головує в Євросоюзі, Метте Фредеріксен. Під час цієї розмови також згадувалося законопроєкт, який має забезпечити незалежність антикорупційних органів і зареєстрований у Верховній Раді:

«Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня».

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, але Зеленський його підписав того ж дня.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.