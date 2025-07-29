Зеленський обговорив із прем’єркою Данії відкриття переговорів про євроінтеграцію

Президент Володимир Зеленський провів розмову з головою уряду Данії, яка зараз головує в Євросоюзі, Метте Фредеріксен – про це він повідомив 29 липня.

За словами Зеленського, він подякував Данії за підтримку України, яка «посилює нашу обороноздатність і допомагає людям».

«Звісно, ми говорили про європейську інтеграцію України, про відкриття першого переговорного кластера. Зараз Данія головує в Раді ЄС. Нам потрібно максимально використати цей час, щоб реалізувати всі необхідні рішення», – заявив він.





Президент додав, що зі свого боку Україна робить все, щоб виконувати зобовʼязання перед ЄС. Він вказав на законопроєкт, який має забезпечити незалежність антикорупційних органів і зареєстрований у Верховній Раді:

«Вдячний Данії за його підтримку. Ми погодилися, що парламент має проголосувати за цей законопроєкт невідкладно, уже цього тижня».

Пресслужба прем’єрки Данії наразі не коментувала розмову.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт.

Документ викликав критику громадськості в Україні та занепокоєння партнерів. Згодом Зеленський заявив про підготовку законопроєкту, який має забезпечити незалежність антикорупційних органів.



