Раду закликають відновити трансляцію засідань з 31 липня, коли розглядатимуть законопроєкт щодо НАБУ й САП

Понад пів сотні громадських організацій і ЗМІ закликають Верховну Раду відновити онлайн-трансляцію своїх засідань, починаючи з наступного засідання 31 липня, на якому запланований розгляд «важливого законопроєкту про відновлення незалежності НАБУ і САП».

«Ми, представники громадських організацій і медіа, закликаємо Верховну Раду України відновити онлайн-трансляцію пленарних засідань на телеканалі «Рада» і завчасну публікацію порядків денних цих засідань. Зокрема вже з наступного засідання, на якому розглядатиметься важливий законопроєкт про відновлення незалежності НАБУ і САП. Ці рішення мають фундаментальне значення для антикорупційної реформи, міжнародної довіри до України і європейської інтеграції. Саме тому суспільство повинно мати змогу в режимі реального часу бачити, як голосують народні депутати і яку позицію озвучують публічно», – йдеться в заяві, оприлюдненій 28 липня на сайті руху «Чесно».

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук раніше заявив, що засідання парламенту щодо розгляду президентського законопроєкту щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбудеться 31 липня.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, який обмежує незалежність НАБУ і САП. Того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ, попри заклики ветувати законопроєкт. Закон набув чинності.

Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження й гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.