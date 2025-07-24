Законопроєкт Зеленського «відновлює гарантії незалежності» антикорупційних органів – НАБУ

Національне антикорупційне бюро позитивно оцінило законопроєкт №13533, поданий президентом України до Верховної Ради як невідкладний. За оцінкою антикорупційних органів, він відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП», – ідеться в оприлюдненому ввечері 24 липня повідомленні.

Раніше 24 липня президент Володимир Зеленський заявив, що погодив текст законопроєкту про зміцнення системи правопорядку.

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Тим часом група народних депутатів зареєструвала законопроєкт «щодо відновлення інституційної незалежності органів, що здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у справах про корупційні правопорушення». Раніше народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин повідомив, що його підписали 48 членів парламенту.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон №12414 і заявив, що НАБУ і САП будуть працювати, але їх треба «очистити від російських впливів».

Генеральний прокурор Руслан Кравченко, коментуючи підозри про втрату незалежності НАБУ та САП, заявив, що вони йому не підпорядковуються.

Це відбувалося після 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. СБУ, серед іншого, повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.