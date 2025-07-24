Посолка Євросоюзу в Україні «з нетерпінням чекає» на законопроєкт Зеленського щодо НАБУ і САП

Представники країни «Групи семи» провели зустріч із прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко та віцепрем’єром із євроінтеграції Тарасом Качкою – про це повідомила голова представництва Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова 24 липня.

Вона назвала переговори «конструктивними і своєчасними».

«З нетерпінням чекаємо на проєкт закону, анонсований Зеленським для захисту незалежності антикорупційних інституцій. НАБУ і САП повинні залишатися сильними й незалежними на шляху України до Євросоюзу», – заявила Матернова.

Вона зазначила, що посли країн ЄС також привітали Качку з його призначенням на посаду.





Раніше Матернова після зустрічей з представниками ЄС та G7, а також української влади заявила, що ефективність НАБУ та САП є важливою частиною шляху України до ЄС.

Президент Володимир Зеленський сьогодні заявив, що погодив текст законопроєкту про зміцнення системи правопорядку, який, поміж іншого, гарантує незалежність антикорупційних органів.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. «За» проголосували 263 народні депутати. Після цього голова НАБУ Семен Кривонос закликав президента України ветувати законопроєкт, оскільки «фактично знищується» незалежність двох інституцій.

Невдоволення рішенням парламенту вивело на акції протесту сотні людей у Києві, Львові, Дніпрі та Одесі.



