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Українці протестують четвертий день: що кажуть учасники акції у центрі Києва (відео)

Українці протестують четвертий день: що кажуть учасники акції у центрі Києва (відео)
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Українці протестують четвертий день: що кажуть учасники акції у центрі Києва (відео)

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Близько трьох сотень людей знову зібралися біля театру Франка у Києві, щоб нагадати владі про необхідність відновлення незалежності НАБУ і САП. Учасники кажуть: збираються стихійно, єдиного центру координації у них немає. Також вони анонсують масштабний мітинг 30-го липня – за день до ухвалення законопроєкту, поданого президентом України Володимиром Зеленським. Як минув четвертий день протестів у Києві – дивіться у відео.

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