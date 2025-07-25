Близько трьох сотень людей знову зібралися біля театру Франка у Києві, щоб нагадати владі про необхідність відновлення незалежності НАБУ і САП. Учасники кажуть: збираються стихійно, єдиного центру координації у них немає. Також вони анонсують масштабний мітинг 30-го липня – за день до ухвалення законопроєкту, поданого президентом України Володимиром Зеленським. Як минув четвертий день протестів у Києві – дивіться у відео.