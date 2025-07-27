Необхідно «зберігати незалежні антикорупційні органи» – президентка Єврокомісії після розмови з Зеленським

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала спілкування з президентом України Володимиром Зеленським 27 липня «гарною розмовою».

«Україна вже багато чого досягла на своєму європейському шляху. Це має будуватися на міцних підвалинах та зберігати незалежні антикорупційні органи, які є наріжним каменем верховенства права в Україні. Україна може розраховувати на нашу підтримку в досягненні прогресу на своєму європейському шляху», – написала очільниця Єврокомісії в мережі Х.

Президент України Володимир Зеленський повідомив у цій розмові з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, що підписав закони про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) та факторинг. Ці документи є в переліку вимог для надання фінансової допомоги ЄС за ініціативою Ukraine Facility.

Також, за словами Зеленського, «говорили про законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів України».



