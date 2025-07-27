Зеленський провів розмову з Макроном: йшлося про зміцнення ППО, переговори у Стамбулі і роботу НАБУ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

За словами українського лідера, вони обговорили оборонні потреби України – передусім, зміцнення ППО, а також постачання додаткових ракет до систем SAMP/T і Crotale.

«Багато говорили про фінансування виробництва українських дронів усіх типів. Франція готова нам із цим допомагати, будемо працювати разом. Також обговорили тренування українських пілотів на «міражах». Дуже цінуємо те, що Франція продовжуватиме їхнє навчання й завдяки цьому ми зможемо підготувати ще більше додаткових пілотів», – зазначив Зеленський.

Крім того, президент України поінформував Макрона про підсумки третьої зустрічі з російською стороною в Стамбулі.

«Нам вдалося домовитися про новий обмін полоненими. Очікуємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на найвищому рівні до кінця серпня. На ній обов’язково мають бути присутні представники Європи», – повідомив президент України.

Також лідери обговорили євроінтеграційний шлях України і роботу антикорупційної інфраструктури України.

«Президентський законопроєкт гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів і запобігає російському впливу на них. Дякую, Франціє, за підтримку та готовність допомагати!» – підсумував Зеленський.

Раніше, 18 липня, Зеленський також повідомляв про «дуже змістовну, годинну розмову» зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном.

Посли ЄС схвалили 18-й пакет санкцій проти Росії. Верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас назвала цей пакет санкцій одним з «найсильніших». Повідомляється, що пакет санкцій знизить верхню межу ціни на російську нафту, встановлену G7, до 47,6 доларів за барель.



Санкції також включають заборону на операції з газопроводами «Північний потік» і спрямовані проти більшої кількості суден, які є частиною так званого «тіньового флоту» Росії – суден, які, як вважають, обходять санкції ЄС, перевозячи переважно російську нафту.



